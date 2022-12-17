Яреньгина рассказала, стоит ли людям предаваться унынию в Новый год

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О том, как необходимо праздновать Новый год, и как вообще не предаваться унынию в такой сложный период, рассказала 29.RU психолог из Архангельска Ольга Яреньгина.
Она отметила, что действительно в России сложное время, ведь многие теряют на фронте своих близких, экономическая и политическая ситуация желает лучшего. Но все же психолог призывает радоваться положительным событиям и находить время на то, чтобы отвлечься от происходящего.
«Отношение людей к праздникам, я считаю, никто не изменит. Календари никто не перепечатает, и те дни, которые выделены в них красным цветом, они все равно присутствуют. Можно, конечно, календарь убрать, но сознание выключить вы все равно не сможете. И праздничное ощущение все равно будет», - уверена психолог.
Она добавила, что особенно важны праздники для детей. Поэтому им необходимо обязательно елка, утренники, новогодние развлечения.
Психолог отметила, что даже во время войны на фронт выезжали артисты с концертами, солдаты праздновали Новый год в меру возможностей. Важно даже в тяжелых ситуациях уметь радоваться и сохранять веру в лучшее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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