Яреньгина рассказала, стоит ли людям предаваться унынию в Новый год

О том, как необходимо праздновать Новый год, и как вообще не предаваться унынию в такой сложный период, рассказала 29.RU психолог из Архангельска Ольга Яреньгина.

Она отметила, что действительно в России сложное время, ведь многие теряют на фронте своих близких, экономическая и политическая ситуация желает лучшего. Но все же психолог призывает радоваться положительным событиям и находить время на то, чтобы отвлечься от происходящего.

«Отношение людей к праздникам, я считаю, никто не изменит. Календари никто не перепечатает, и те дни, которые выделены в них красным цветом, они все равно присутствуют. Можно, конечно, календарь убрать, но сознание выключить вы все равно не сможете. И праздничное ощущение все равно будет», - уверена психолог.

Она добавила, что особенно важны праздники для детей. Поэтому им необходимо обязательно елка, утренники, новогодние развлечения.

Психолог отметила, что даже во время войны на фронт выезжали артисты с концертами, солдаты праздновали Новый год в меру возможностей. Важно даже в тяжелых ситуациях уметь радоваться и сохранять веру в лучшее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700