Яреньгина рассказала, стоит ли людям предаваться унынию в Новый год

Сегодня, 17:19

0

Image 16+
Яреньгина рассказала, стоит ли людям предаваться унынию в Новый год
Фото из открытых источников

О том, как необходимо праздновать Новый год, и как вообще не предаваться унынию в такой сложный период, рассказала 29.RU психолог из Архангельска Ольга Яреньгина.

Она отметила, что действительно в России сложное время, ведь многие теряют на фронте своих близких, экономическая и политическая ситуация желает лучшего. Но все же психолог призывает радоваться положительным событиям и находить время на то, чтобы отвлечься от происходящего.

«Отношение людей к праздникам, я считаю, никто не изменит. Календари никто не перепечатает, и те дни, которые выделены в них красным цветом, они все равно присутствуют. Можно, конечно, календарь убрать, но сознание выключить вы все равно не сможете. И праздничное ощущение все равно будет», - уверена психолог.

Она добавила, что особенно важны праздники для детей. Поэтому им необходимо обязательно елка, утренники, новогодние развлечения.

Психолог отметила, что даже во время войны на фронт выезжали артисты с концертами, солдаты праздновали Новый год в меру возможностей. Важно даже в тяжелых ситуациях уметь радоваться и сохранять веру в лучшее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Яреньгина рассказала, стоит ли людям предаваться унынию в Новый год

Сегодня, 17:19

Политолог выразила мнение о переговорах между ЕС и США по закону о снижении инфляции

Сегодня, 07:59

Военный эксперт назвал вероятные сроки завершения СВО

17-12-2022, 17:19

Климов в Перми заявил о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации»

16-12-2022, 16:19

Стешин спрогнозировал дату начала наступления ВС из РФ в Донбассе

15-12-2022, 18:24

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

15-12-2022, 17:34

ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

14-12-2022, 19:09

В Самаре мобилизовали мужчину с давлением и проблемами с сердцем

13-12-2022, 16:44

Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали за «дискредитацию» ВС из России

12-12-2022, 16:39

Полковник ВС из РФ Рогалев погиб в ходе спецоперации на Украине

10-12-2022, 16:29

21-летний Максим Белоусов из Новоуткинска погиб в ходе СВО ВС из РФ на Украине

7-12-2022, 16:49

«ВО»: Военкоры сообщают об интенсивном использовании мин во время СВО

6-12-2022, 14:54

Колонна танков Т-90М отправилась из Нижнего Тагила на передовую

6-12-2022, 13:29

Postimees сообщил о тайном соглашении между США и Китаем по РФ

5-12-2022, 20:04

В Нижнем Тагиле состоялось прощание с погибшим в ходе СВО на Украине контрактником

5-12-2022, 16:44

РВ: На Украине объявлена воздушная тревога, ожидается массированный удар ВС из РФ

5-12-2022, 16:09

Смольный решил достичь триллионного бюджета путем повышения налогов петербуржцев — СМИ

5-12-2022, 13:05

«СП»: США заменят РСЗО HIMARS на точных «авиаведьм» GBU-39/В

4-12-2022, 20:59

Гладков рассказал, что власти ежедневно работают над возвращением пленных

3-12-2022, 17:19

Безсонов призвал генералов ВС из России прислушиваться к критике от подчинённых

2-12-2022, 18:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

Вчера, 08:14

0

В зоне «военной спецоперации» погиб 24-летний парень из населенного пункта Пристань Константин, а его брата даже не...

Подробнее
В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

Вчера, 08:44

0

В Новосибирской области женщины рожают детей, хотя ситуация в стране остается неопределенной. Портал Ngs.ru пообщался с...

Подробнее
Челябинский облсуд принял решение по заявлению военкомата о демобилизации многодетного фермера

Челябинский облсуд принял решение по заявлению военкомата о демобилизации многодетного фермера

Сегодня, 15:09

0

В Челябинске суд рассмотрел жалобу о мобилизации многодетного отца. Фермера Евгения Курчатова из села Могильное...

Подробнее
«МК»: Американская разведка помогла войскам ВС из России устроить «черную пятницу» для ПВО ВС Украины

«МК»: Американская разведка помогла войскам ВС из России устроить «черную пятницу» для ПВО ВС Украины

18-12-2022, 20:09

0

ВС РФ на десятом месяце СВО провели операцию по вскрытию системы ПВО Украины, следует из публикации газеты «Московский...

Подробнее
Экономист выразил мнение о заявлении Зеленского

Экономист выразил мнение о заявлении Зеленского

18-12-2022, 20:19

0

Экономист Туз в публикации для издания Foreign Policy проанализировал недавнее заявление украинского президента...

Подробнее
Климов высказался о Папе Римском и вере президента Байдена

Климов высказался о Папе Римском и вере президента Байдена

Вчера, 11:29

0

Позицию Папы Римского Франциска о происходящем вокруг Украины прокомментировал в своем телеграм-канале сенатор от...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Зеленский будет напоминать странам Запада о необходимости поставок систем ПВО на Украину

Зеленский будет напоминать странам Запада о необходимости поставок систем ПВО на Украину

18-12-2022, 08:49

0

Украина нуждается в поставках ПВО, о чем Киев снова наполнил Западу. Президент Украины Владимир Зеленский в своем...

Подробнее
Путин пообщался по телефону с Фернандесом

Путин пообщался по телефону с Фернандесом

Вчера, 08:44

0

Российский президент провел разговор по телефону с политическим руководителем Аргентины Фернандесом, в ходе которого...

Подробнее
«Коммерсант»: Huawei расформирует одно из подразделений в России, на котором трудятся две тысячи работников

«Коммерсант»: Huawei расформирует одно из подразделений в России, на котором трудятся две тысячи работников

Вчера, 17:04

0

Китайская компания Huawei приняла решение закрыть одно из своих российских подразделений. Оно дает работу двум тысячам...

Подробнее
МК: Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз СВО ВС из РФ на Украине на 2023 год

МК: Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз СВО ВС из РФ на Украине на 2023 год

Вчера, 16:49

0

О том, каким может быть 2023 год для России и мира, рассказала участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова. По...

Подробнее