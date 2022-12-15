Военный эксперт назвал вероятные сроки завершения СВО

Сегодня, 17:19

0

Image 16+
Военный эксперт назвал вероятные сроки завершения СВО
Фото из открытых источников

«Военная спецоперация» на территории Украины может закончиться уже к весне следующего года, полагает военный эксперт Алексей Подберезкин. Свой прогноз он озвучил в разговоре с «Вечерней Москвой».

По его словам, сейчас можно говорить о том, что наступил решающий период в российско-украинском конфликте. Далее все зависит от того, кто сможет обеспечить свои войска достаточным количеством боеприпасов. Он не сомневается, что у РФ есть для этого необходимые ресурсы.

«Россия обеспечит совершенно точно. Последнее использование высокоточного оружия показало, что Россия может «залпом» выпустить почти сто крылатых ракет», - сказал Подберезкин.

Он сослался также на западные СМИ, которые заявляют, что Украина уже почти исчерпала свои запасы ракет для ПВО С-300 и ЗРК «Бук». У России же еще есть в арсенале боеприпасы и ракеты для ударов по Украине.

В то же время в НАТО полагают, что конфликт России и Украины будет длиться долго, так как блок и далее готов поддерживать Киев. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, ситуация все же будет урегулирована дипломатическим путем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военный эксперт назвал вероятные сроки завершения СВО

Сегодня, 17:19

Климов в Перми заявил о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации»

Вчера, 16:19

Стешин спрогнозировал дату начала наступления ВС из РФ в Донбассе

15-12-2022, 18:24

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

15-12-2022, 17:34

ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

14-12-2022, 19:09

В Самаре мобилизовали мужчину с давлением и проблемами с сердцем

13-12-2022, 16:44

Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали за «дискредитацию» ВС из России

12-12-2022, 16:39

Полковник ВС из РФ Рогалев погиб в ходе спецоперации на Украине

10-12-2022, 16:29

21-летний Максим Белоусов из Новоуткинска погиб в ходе СВО ВС из РФ на Украине

7-12-2022, 16:49

«ВО»: Военкоры сообщают об интенсивном использовании мин во время СВО

6-12-2022, 14:54

Колонна танков Т-90М отправилась из Нижнего Тагила на передовую

6-12-2022, 13:29

Postimees сообщил о тайном соглашении между США и Китаем по РФ

5-12-2022, 20:04

В Нижнем Тагиле состоялось прощание с погибшим в ходе СВО на Украине контрактником

5-12-2022, 16:44

РВ: На Украине объявлена воздушная тревога, ожидается массированный удар ВС из РФ

5-12-2022, 16:09

Смольный решил достичь триллионного бюджета путем повышения налогов петербуржцев — СМИ

5-12-2022, 13:05

«СП»: США заменят РСЗО HIMARS на точных «авиаведьм» GBU-39/В

4-12-2022, 20:59

Гладков рассказал, что власти ежедневно работают над возвращением пленных

3-12-2022, 17:19

Безсонов призвал генералов ВС из России прислушиваться к критике от подчинённых

2-12-2022, 18:44

Комиссар ЕС по внутреннему рынку не поедет на саммит в США

2-12-2022, 10:14

Рейтинг президента США Джозефа Байдена вырос до 40%

30-11-2022, 13:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным

Вчера, 14:04

0

31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...

Подробнее
«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

15-12-2022, 17:34

0

О том, какую помощь могут оказать в Самарской области семьям мобилизованных, погибших на фронте, рассказал портал...

Подробнее
Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

15-12-2022, 14:14

0

Доброволец Александр Новиков из Урала погиб на фронте спустя две недели после отправки. О его гибели рассказывает...

Подробнее
Климов в Перми заявил о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации»

Климов в Перми заявил о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации»

Вчера, 16:19

0

Сенатор Андрей Климов заявил о том, что сейчас необходима «всеобщая гражданская мобилизация». Об этом сенатор от...

Подробнее
Жены добровольцев из Башкирии пытаются вернуть бойцов из СВО

Жены добровольцев из Башкирии пытаются вернуть бойцов из СВО

Вчера, 07:54

0

Добровольцев из Башкирии не отпускают домой, хотя их контракты уже истекли.Об этом рассказали женщины изданию UFA1.RU,...

Подробнее
В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

Сегодня, 14:49

0

В новый санкционный список, введенный ЕС, попала в этот раз ишимбайская машиностроительная компания «Витязь». Всего под...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

Сегодня, 10:54

0

Екатеринбужец Сергей покинул ранее Россию из-за мобилизации, но вернулся вскоре снова домой. Сергей бежал в Казахстан,...

Подробнее
ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

14-12-2022, 19:09

0

Украинские власти сообщили о том, что ВС РФ ударили артиллерией по зданию херсонской администрации. В результате этого...

Подробнее
Стешин спрогнозировал дату начала наступления ВС из РФ в Донбассе

Стешин спрогнозировал дату начала наступления ВС из РФ в Донбассе

15-12-2022, 18:24

0

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал о том, что новое наступление на территории Украины в рамках...

Подробнее
Преподавателя уральского колледжа осудят за дискредитацию армии ВС из РФ

Преподавателя уральского колледжа осудят за дискредитацию армии ВС из РФ

15-12-2022, 13:39

0

В суде за дискредитацию армии оказался преподаватель Первоуральского металлургического колледжа Артем Изгагин. На него...

Подробнее