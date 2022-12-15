Военный эксперт назвал вероятные сроки завершения СВО

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«Военная спецоперация» на территории Украины может закончиться уже к весне следующего года, полагает военный эксперт Алексей Подберезкин. Свой прогноз он озвучил в разговоре с «Вечерней Москвой».
По его словам, сейчас можно говорить о том, что наступил решающий период в российско-украинском конфликте. Далее все зависит от того, кто сможет обеспечить свои войска достаточным количеством боеприпасов. Он не сомневается, что у РФ есть для этого необходимые ресурсы.
«Россия обеспечит совершенно точно. Последнее использование высокоточного оружия показало, что Россия может «залпом» выпустить почти сто крылатых ракет», - сказал Подберезкин.
Он сослался также на западные СМИ, которые заявляют, что Украина уже почти исчерпала свои запасы ракет для ПВО С-300 и ЗРК «Бук». У России же еще есть в арсенале боеприпасы и ракеты для ударов по Украине.
В то же время в НАТО полагают, что конфликт России и Украины будет длиться долго, так как блок и далее готов поддерживать Киев. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, ситуация все же будет урегулирована дипломатическим путем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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