Климов в Перми заявил о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации»

Сегодня, 16:19

0

Image 16+
Климов в Перми заявил о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации»
Фото из открытых источников

Сенатор Андрей Климов заявил о том, что сейчас необходима «всеобщая гражданская мобилизация». Об этом сенатор от Прикамья сказал, выступая перед членами партии «Единая Россия», передает портал 59.ru.

«Нам для защиты отечества нужна не только эффективная боевая работа на УкрТВД и в российском оборонном комплексе в целом, но и подлинная всеобщая мобилизация гражданского общества», - уверен сенатор.

По его словам, всем необходимо объединиться перед внешними угрозами и не допустить, чтобы Запад порвал Россию в клочья, в том числе, запустив процессы, которые будут разрушать страну изнутри.

Он добавил, что на РФ будет расти давление. Запад продолжит усиливать санкции, а также будет проводить дипломатические и информационные атаки против РФ.

Ситуация будет сложной для РФ, пока не закончится «военная спецоперация». Но и далее вряд ли стоит ожидать быстрого улучшения, о чем уже говорят многие эксперты, так как на «военную спецоперацию» идет слишком много различных ресурсов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Климов в Перми заявил о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации»

Сегодня, 16:19

Стешин спрогнозировал дату начала наступления ВС из РФ в Донбассе

Вчера, 18:24

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

Вчера, 17:34

ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

14-12-2022, 19:09

В Самаре мобилизовали мужчину с давлением и проблемами с сердцем

13-12-2022, 16:44

Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали за «дискредитацию» ВС из России

12-12-2022, 16:39

Полковник ВС из РФ Рогалев погиб в ходе спецоперации на Украине

10-12-2022, 16:29

21-летний Максим Белоусов из Новоуткинска погиб в ходе СВО ВС из РФ на Украине

7-12-2022, 16:49

«ВО»: Военкоры сообщают об интенсивном использовании мин во время СВО

6-12-2022, 14:54

Колонна танков Т-90М отправилась из Нижнего Тагила на передовую

6-12-2022, 13:29

Postimees сообщил о тайном соглашении между США и Китаем по РФ

5-12-2022, 20:04

В Нижнем Тагиле состоялось прощание с погибшим в ходе СВО на Украине контрактником

5-12-2022, 16:44

РВ: На Украине объявлена воздушная тревога, ожидается массированный удар ВС из РФ

5-12-2022, 16:09

Смольный решил достичь триллионного бюджета путем повышения налогов петербуржцев — СМИ

5-12-2022, 13:05

«СП»: США заменят РСЗО HIMARS на точных «авиаведьм» GBU-39/В

4-12-2022, 20:59

Гладков рассказал, что власти ежедневно работают над возвращением пленных

3-12-2022, 17:19

Безсонов призвал генералов ВС из России прислушиваться к критике от подчинённых

2-12-2022, 18:44

Комиссар ЕС по внутреннему рынку не поедет на саммит в США

2-12-2022, 10:14

Рейтинг президента США Джозефа Байдена вырос до 40%

30-11-2022, 13:49

Посол РФ в Британии Келин объяснил, почему его сын не попал под мобилизацию

28-11-2022, 18:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

Вчера, 17:34

0

О том, какую помощь могут оказать в Самарской области семьям мобилизованных, погибших на фронте, рассказал портал...

Подробнее
Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

Вчера, 14:14

0

Доброволец Александр Новиков из Урала погиб на фронте спустя две недели после отправки. О его гибели рассказывает...

Подробнее
В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным

Сегодня, 14:04

0

31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...

Подробнее
Жены добровольцев из Башкирии пытаются вернуть бойцов из СВО

Жены добровольцев из Башкирии пытаются вернуть бойцов из СВО

Сегодня, 07:54

0

Добровольцев из Башкирии не отпускают домой, хотя их контракты уже истекли.Об этом рассказали женщины изданию UFA1.RU,...

Подробнее
ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

14-12-2022, 19:09

0

Украинские власти сообщили о том, что ВС РФ ударили артиллерией по зданию херсонской администрации. В результате этого...

Подробнее
E1.RU: пенсионерка Люмира, потерявшая сына в Афганистане, готовит пельмени для участников СВО

E1.RU: пенсионерка Люмира, потерявшая сына в Афганистане, готовит пельмени для участников СВО

Вчера, 08:09

0

Люмира Синельникова из Басьяновского Свердловской области помогает бойцам «военной спецоперации». Она готовит для них...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Bloomberg: Китай встревожил мир изменением отношения к COVID-19

Bloomberg: Китай встревожил мир изменением отношения к COVID-19

14-12-2022, 13:04

0

В Китае снова распространяется COVID-19 и в этой стране отказались от политики нулевой толерантности к коронавирусу....

Подробнее
Алиханов опасается, что Литва может полностью запретить транзит в Калининградскую область

Алиханов опасается, что Литва может полностью запретить транзит в Калининградскую область

14-12-2022, 10:04

0

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускает, что правительство Литвы может полностью запретить транзит...

Подробнее
Преподавателя уральского колледжа осудят за дискредитацию армии ВС из РФ

Преподавателя уральского колледжа осудят за дискредитацию армии ВС из РФ

Вчера, 13:39

0

В суде за дискредитацию армии оказался преподаватель Первоуральского металлургического колледжа Артем Изгагин. На него...

Подробнее
Стешин спрогнозировал дату начала наступления ВС из РФ в Донбассе

Стешин спрогнозировал дату начала наступления ВС из РФ в Донбассе

Вчера, 18:24

0

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал о том, что новое наступление на территории Украины в рамках...

Подробнее