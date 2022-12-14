Климов в Перми заявил о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации»

Сенатор Андрей Климов заявил о том, что сейчас необходима «всеобщая гражданская мобилизация». Об этом сенатор от Прикамья сказал, выступая перед членами партии «Единая Россия», передает портал 59.ru.

«Нам для защиты отечества нужна не только эффективная боевая работа на УкрТВД и в российском оборонном комплексе в целом, но и подлинная всеобщая мобилизация гражданского общества», - уверен сенатор.

По его словам, всем необходимо объединиться перед внешними угрозами и не допустить, чтобы Запад порвал Россию в клочья, в том числе, запустив процессы, которые будут разрушать страну изнутри.

Он добавил, что на РФ будет расти давление. Запад продолжит усиливать санкции, а также будет проводить дипломатические и информационные атаки против РФ.

Ситуация будет сложной для РФ, пока не закончится «военная спецоперация». Но и далее вряд ли стоит ожидать быстрого улучшения, о чем уже говорят многие эксперты, так как на «военную спецоперацию» идет слишком много различных ресурсов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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