«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

О том, какую помощь могут оказать в Самарской области семьям мобилизованных, погибших на фронте, рассказал портал 63.RU.

Удалось узнать, что семьям погибших предоставляются федеральные выплаты, а также единовременные выплаты из областного бюджета. Они могут получить и удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий и далее уже на основании этого документа пользоваться мерами поддержки, которые полагаются по нему.

Также семьи погибших будут получать ежемесячные выплаты, и им компенсируют 50% расходов на ЖКХ. Члены семьей погибших мобилизованных имеют право на доплату к пенсии.

Предоставляются семьям погибших и другие виды социальной помощи, в том числе юридической, медицинской, в организации отдыха детей и т.п.

Стоит отметить, что виды помощи в разных регионах могут отличаться. Поэтому лучше получить информацию по месту жительства о том, что положено родным погибшего на фронте мобилизованного. А поскольку бои на территории Украины продолжаются, то стоит ожидать и увеличения числа семей, потерявших на фронте своих родных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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