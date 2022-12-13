«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации
После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
О том, какую помощь могут оказать в Самарской области семьям мобилизованных, погибших на фронте, рассказал портал 63.RU.
Удалось узнать, что семьям погибших предоставляются федеральные выплаты, а также единовременные выплаты из областного бюджета. Они могут получить и удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий и далее уже на основании этого документа пользоваться мерами поддержки, которые полагаются по нему.
Также семьи погибших будут получать ежемесячные выплаты, и им компенсируют 50% расходов на ЖКХ. Члены семьей погибших мобилизованных имеют право на доплату к пенсии.
Предоставляются семьям погибших и другие виды социальной помощи, в том числе юридической, медицинской, в организации отдыха детей и т.п.
Стоит отметить, что виды помощи в разных регионах могут отличаться. Поэтому лучше получить информацию по месту жительства о том, что положено родным погибшего на фронте мобилизованного. А поскольку бои на территории Украины продолжаются, то стоит ожидать и увеличения числа семей, потерявших на фронте своих родных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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