В Самаре мобилизовали мужчину с давлением и проблемами с сердцем

Сегодня, 16:44

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В Самаре мобилизовали мужчину с давлением и проблемами с сердцем
Фото из открытых источников

Мобилизованного из Самары с множеством проблем со здоровьем пытается вернуть домой его жена.

Женщина рассказала, что у ее супруга Павла (имя изменено) давление, тахикардия, проблемы с сердцем, пишет 63.RU. Хотя мужчине 36 лет, он вынужден постоянно мерять давление и принимать препараты.

«А на днях его отправляют на СВО. А как он там будет с тонометром? Не представляю. Сядет на пенек, померит давление и побежит дальше? Тем более он вообще не проходит сейчас военную подготовку. С 12 октября он провел 50 суток в госпитале, а теперь врач в части его постоянно освобождает от занятий по состоянию здоровья. Но при этом его отправляют на СВО — как?!» —  возмущается женщина.

Открывать фамилию мобилизованного она не хочет. Сейчас ей приходится бегать по кабинетам, чтобы выяснить, как вернуть мужа домой, поскольку с таким здоровьем он вряд ли сможет выжить на фронте. А учитывая то, что риски погибнуть на передовой есть у всех и они высоки, она волнуется, что может не успеть  добиться возвращения мужа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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