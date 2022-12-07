Полковник ВС из РФ Рогалев погиб в ходе спецоперации на Украине

Сегодня, 16:29

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Полковник ВС из РФ Рогалев погиб в ходе спецоперации на Украине
Фото из открытых источников

10 декабря похоронили в Сузунском районе Новосибирской области полковника Владимира Рогалева, погибшего в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.

Судя по информации, которую предоставила администрация района, Рогалев погиб 2 октября при выполнении боевого задания. Прощание с сибиряком состоялось в районном Доме культуры.

Администрация выразила слова соболезнования родным и близким погибшего офицера.

Хоронят военных, добровольцев и мобилизованных и в других регионах России. С начала «военной спецоперации» уже много тысяч российских граждан отдали жизни за цели, которые поставили власти. И, как заявляют в Кремле, пока цели достигнуты не будут, «военная спецоперация» не остановится.

Уже идут разговоры о том, что в январе в РФ объявят вторую волну мобилизации, чтобы восполнить понесенные за несколько месяцев боев потери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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