21-летний Максим Белоусов из Новоуткинска погиб в ходе СВО ВС из РФ на Украине

Сегодня, 16:49

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21-летний Максим Белоусов из Новоуткинска погиб в ходе СВО ВС из РФ на Украине
Фото из открытых источников

21-летний мобилизованный Максим Белоусов погиб в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Гибель молодого уральца, проживавшего до отправки на фронт в поселке Новоуткинске, подтвердила администрация Первоуральского городского округа, пишет E1.RU. Также администрация сообщила, что оказывает помощь семье погибшего.

Максим Белоусов попал на фронт как мобилизованный. Он отслужил срочную службу и работал на Первоуральском новотрубном заводе. Но его мобилизовали 28 сентября, и в зоне «военной спецоперации» он был на должности гранатометчика стрелкового батальона. 19 ноября он погиб при выполнении боевого задания. Дома у него остались мать, отец, сестра и любимая девушка.

Хоронят мобилизованных и в других регионах России. Сейчас на фронте их с каждым днем все больше, ведь они прошли обучение и командование перебрасывает их в зону проведения «военной спецоперации». Поэтому всем мобилизованным юристы советуют перед отправкой на фронт все же составить завещание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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