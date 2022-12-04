«ВО»: Военкоры сообщают об интенсивном использовании мин во время СВО

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Российские войска продолжают проводить «военную спецоперацию» на территории Украины. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что на линии фронта достаточно интенсивно используются мины.
Информацию о применении мин рассказал военкор Владлен Татарский. Он сообщил, что из-за подрыва на минах потеряны три БМП и два танка. Поэтому сейчас можно говорить о том, что мины превратились в визитную карточку ВСУ.
Украинские военные применяют мины для сдерживания наступления ВС РФ. Независимо от того, сколько будет наступать боевой техники, ее продвижение из-за мин серьезно осложнено. При этом ВСУ максимально минируют подступы к своим позициям, применяя различные типы мин.
Стоит отметить, что сообщалось также о минировании украинскими военными территории у белорусской границы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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