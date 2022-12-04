«ВО»: Военкоры сообщают об интенсивном использовании мин во время СВО

Сегодня, 14:54

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«ВО»: Военкоры сообщают об интенсивном использовании мин во время СВО
Фото из открытых источников

Российские войска продолжают проводить «военную спецоперацию» на территории Украины. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что на линии фронта достаточно интенсивно используются мины.

Информацию о применении мин рассказал военкор Владлен Татарский. Он сообщил, что из-за подрыва на минах потеряны три БМП и два танка. Поэтому сейчас можно говорить о том, что мины превратились в визитную карточку ВСУ.

Украинские военные применяют мины для сдерживания наступления ВС РФ. Независимо от того, сколько будет наступать боевой техники, ее продвижение из-за мин серьезно осложнено. При этом ВСУ максимально минируют подступы к своим позициям, применяя различные типы мин.

Стоит отметить, что сообщалось также о минировании украинскими военными территории у белорусской границы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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