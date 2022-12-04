Колонна танков Т-90М отправилась из Нижнего Тагила на передовую

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Колонна танков, которые отправляются из Нижнего Тагила на передовую, попала в сюжет НТВ.
Телеканал показал репортаж о танках Т-90М «Прорыв», которые собраны на «Уралвагонзаводе» и будут переброшены в район проведения «военной спецоперации».
Модификация Т-90М «Прорыв» уже задействована на фронте. Как рассказал ранее главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, в ходе специальной военной операции они показали высокую эффективность.
Российские разработчики утверждают, что в бою Т-90 способен выдерживать атаки ПТРК, включая американские Javelin. Этот танк получил динамическую защиту третьего поколения «Релик» и элементы комплекса «Афганит», который применяется также в танке Т-14 «Армата». Также данный танк оснащен системой управления огнем «Калина» с панорамным прицелом, что дает возможность наносить точные удары по целям.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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