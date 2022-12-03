В Нижнем Тагиле состоялось прощание с погибшим в ходе СВО на Украине контрактником

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35-летний Михаил Артюгин из Нижнего Тагила погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщили в администрации Нижнего Тагила, передает E1.RU.
Мужчина только 6 ноября отметил 35-летние. К концу ноября он уже погиб. 5 декабря с ним простились в ритуальном доме «Реквием».
Информацию о гибели контрактника Михаила Артюгина в пресс-службе ЦВО комментировать не стали, сославшись на гостайну.
Тем не менее региональные СМИ продолжают публиковать сообщения о погибших на фронте. И сейчас уже среди погибших не только контрактники и добровольцы, но и мобилизованные граждане, которых государство призвало с 21 сентября.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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