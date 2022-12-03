РВ: На Украине объявлена воздушная тревога, ожидается массированный удар ВС из РФ

Сегодня, 16:09

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РВ: На Украине объявлена воздушная тревога, ожидается массированный удар ВС из РФ
Фото из открытых источников

Россия 5 декабря снова наносит массированный ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщает «Русская Весна», отмечая, что сирены воздушной тревоги уже звучат по всей стране.

Удары наносятся российской стратегической авиацией. Украинские власти призывают жителей страны пройти в укрытия и оставаться там до того, как закончится воздушная тревога.

Украинские источники передают о десятках выпущенных крылатых ракет.

Уже прозвучала информация о звуках взрывов в ряде областей. Сообщалось о работе ПВО, а также поступили сообщения о прилетах в Одессе.

Стоит отметить, что Запад после массированных ракетных ударов увеличивает поддержку Украины и усиливает давление на РФ. Поэтому некоторые эксперты предлагают проанализировать целесообразность таких ударов, эффективность которых, учитывая их высокую стоимость, далеко не всегда оправдывают понесенные затраты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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