«СП»: США заменят РСЗО HIMARS на точных «авиаведьм» GBU-39/В

Сегодня, 20:59

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«СП»: США заменят РСЗО HIMARS на точных «авиаведьм» GBU-39/В
Фото из открытых источников

США изучают варианты поставок новых видов вооружения Украине. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Тим Горман, пишет «Свободная Пресса».

Судя по всему, в США намерены передать Украине высокоточные авиаракеты GBU-39/В, пишет Reuters. Как стало известно журналистам, Boeing предложил Пентагону поставлять Киеву ракетную систему для малокалиберной ракеты наземного базирования, разработкой которой занимается компания SaabAB из Швеции.

Если провести модернизацию, то GBU-39/B можно бить с наземных установок, даже с HIMARS или М270, которых уже много у Украины. И тогда ВСУ будут добивать по целям за 150 км. Одна такая ракета обойдется в 40 тыс. долларов, что сравнительно дешево для снарядов такого класса.

Стоит отметить, что ВСУ получают вооружение от Запада с первых дней конфликта и сейчас речь уже идет о передаче танков, РСЗО, ПВО, вертолетов и др., хотя до «военной спецоперации» подобное вооружение Украине не передавил.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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