Гладков рассказал, что власти ежедневно работают над возвращением пленных

Белгородская область продолжает работать над возвращением пленных. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в прямом эфире нового онлайн-проекта «10 вопросов губернатору».

Он рассказал, что сопереживает семьям, родные которых оказались в плену. Но, по его словам, работы по возвращению этих граждан домой ведутся постоянно.

«Однако не переживайте, что якобы кто-то занимается возвращением пленных только от случая к случаю. Работа ведется постоянно: мы находимся в диалоге с ответственными людьми, работающими в Министерстве обороны, а также с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой», - сказал Гладков.

Также он добавил, что считает правильным публично обсуждать подробности возвращения пленных. Но при этом подчеркнул, что не о всех процессах можно говорить открыто. Но это не означает, что переговоры об обмене пленными не ведутся.

Ранее стало известно, что 1 декабря вернулось из плена пять военнослужащих белгородцев, которых обменяли на украинских военных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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