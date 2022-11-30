Безсонов призвал генералов ВС из России прислушиваться к критике от подчинённых

Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов на страницах своего личного Telegram-канала в социальных сетях высказал собственное крайнее неудовлетворение тем обстоятельством, как себя ведут некоторые генералы Вооруженных сил Российской Федерации на специальной военной операции, которая осуществляется на территории Украины. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн-портал «Военное обозрение».

Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что, как считает Даниил Безсонов, многие командиры армейских подразделений зачастую переживают о собственных бытовых проблемах больше, чем о приближении победы. Так замминистра объяснил нежелание отдельных командиров понимать особенности современной войны и получать новые знания в этой сфере.

Одновременно Даниил Безсонов уверен в том, что генералы должны больше думать о мотивации бойцов вместо того, чтобы пытаться заглушить критику. Напомним, что в настоящее время войска России продолжают специальную военную операцию в Украине, начатую 24 февраля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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