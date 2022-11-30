Безсонов призвал генералов ВС из России прислушиваться к критике от подчинённых

Администрация Челябинской области прокомментировала гибель многодетного военнослужащего
14 ноября на территории Украины погиб 33-летний многодетный отец из Магнитогорска Егор Масев, который 28 сентября был...Подробнее
Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов на страницах своего личного Telegram-канала в социальных сетях высказал собственное крайнее неудовлетворение тем обстоятельством, как себя ведут некоторые генералы Вооруженных сил Российской Федерации на специальной военной операции, которая осуществляется на территории Украины. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн-портал «Военное обозрение».
Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что, как считает Даниил Безсонов, многие командиры армейских подразделений зачастую переживают о собственных бытовых проблемах больше, чем о приближении победы. Так замминистра объяснил нежелание отдельных командиров понимать особенности современной войны и получать новые знания в этой сфере.
Одновременно Даниил Безсонов уверен в том, что генералы должны больше думать о мотивации бойцов вместо того, чтобы пытаться заглушить критику. Напомним, что в настоящее время войска России продолжают специальную военную операцию в Украине, начатую 24 февраля 2022 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
14 ноября на территории Украины погиб 33-летний многодетный отец из Магнитогорска Егор Масев, который 28 сентября был...Подробнее
Мобилизованных в Новосибирской области расселили в палатки, несмотря на морозы. На территории региона организовано...Подробнее
Екатерина Полосаева смогла добиться возвращения с фронта мобилизованного мужа. Екатерина и Денис воспитывают троих...Подробнее
Отец троих детей из Челябинской области Егор Масеев погиб на фронте. Хотя была рекомендация не отправлять на фронт...Подробнее
Добиться возвращения мужа домой пытается Анна Москвина (все имена в тексте изменены), проживающая в Сысерти. Женщина...Подробнее
22-летний житель города Березовский Дмитрий Бодунов погиб в ходе «военной спецоперации». У погибшего свердловчанина...Подробнее
Уровень поддержки действующего президента США Джозефа Байдена начал стремительно расти. По сообщению агентства Reuters,...Подробнее
Сотрудники облвоенкомата Самарской области накануне рассказали важные сведения для родственников резервистов,...Подробнее
Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о том, что мобилизованного свердловчанина, который попал в плен, вернут домой....Подробнее
26-летний мобилизованный Евгений Сафин погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Погиб Евгений Сафин...Подробнее
Комментировать