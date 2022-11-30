Комиссар ЕС по внутреннему рынку не поедет на саммит в США

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На следующей неделе в США в университете Мэриленда запланирована работа совместного американо-европейского совета по вопросам торговли и технологий. Издание Bloomberg сообщает, что комиссар европейского союза по внутреннему рынку Бретон принял решение не приезжать на этот саммит.
Журналисты пишут, что такое решение связано с тем, что на обсуждение совета не вынесены вопросы, которые актуальны для политических властей ЕС. Они против последних мер правительства США в экономической сфере. Американские политические власти заявили о введении протекционистских мер в экономике, например, закон о снижении инфляции. Однако, по оценкам экспертов, это усилит экономический кризис в ЕС.
При этом представители США не включают эти вопросы в число основных для обсуждения на запланированной работе совета.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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