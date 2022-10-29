Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате

Жена самарца, мобилизованного 24 сентября, рассказала, какую зарплату ему выплатили. Со слов женщины, в первую зарплату ему начислили менее 4 тыс. рублей, пишет 63.RU.

Женщина отметила, что уже выяснила, почему начислили так мало. Как оказалось, это связано с тем, что мужчина получил зарплату с 24 по 30 сентября. Также ему пришла разовая выплата в размере 50 тыс. рублей.

То есть, если прослужить месяц, то будет начислено 23 тыс. рублей при том, что президент РФ Владимир Путин обещал мобилизованным по 195 тыс. рублей.

Сейчас женщина добивается хотя бы того, чтобы воспользоваться льготами, которые обещали семьям мобилизованных. Они написали заявление на то, чтобы ребенок ходил в детсад бесплатно. Для дочери мужчины от первого брака оформили бесплатное питание.

Но понятно, что это не может компенсировать отсутствие отца дома. К тому же всегда есть риск того, что мобилизованный на фронте погибнет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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