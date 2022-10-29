В ходе СВО погиб молодой военный из Ирбита

Сергей Лежнин из Ирбита погиб в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Об этом сообщает E1.RU, ссылаясь на администрацию города.

Глава Ирбита Николай Юдин подтвердил гибель мобилизованного Сергея Лежнина и выразил соболезнование его родным. Похороны погибшего запланированы на 31 октября.

Также уже известно и о гибели еще одного мобилизованного из Свердловской области. Так, в боях на территории Украины погиб 27-летний Максим Изгагин.

Хоронят мобилизованных и другие регионы. В частности, с пятницы по воскресенье хоронили погибших на фронте мобилизованных в Волгограде. Большинство из них погибли в Херсонской области.

Стоит отметить, что мобилизация в РФ проходит с 21 сентября, и как рассказывают региональные СМИ, которые публикуют информацию о мобилизованных, им известно немало случаев, когда мобилизованные гибнут менее чем через 2 недели после вручения повестки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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