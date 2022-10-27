В Костроме женам мобилизованных запретили звонить в военкомат

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В Костроме жены мобилизованных начали жаловаться на то, что в военкомате им хамят и вообще запретили спрашивать о том, что с их мужьями.
Жители города обращаются с жалобами в СМИ, пишет Kostroma.Today. Женщины отмечают, что в военкомате к ним относятся грубо, на их просьбы объяснить, почему нет связи с мужьями, не реагируют. Со слов женщин, хамство и черствость сотрудников военкомата шокировали их.
До военкомата очень сложно дозвониться, чтобы получить необходимую информацию. Но даже если удалось дозвониться, то в трубку хамят, кричат, чтобы больше туда не звонили. При этом, если с мобилизованным оборвалась связь, куда еще можно обратиться, жены и матери мобилизованных не знают.
И это не единичный случай. Если посмотреть соцсети и телеграм-каналы, то можно заметить, что хамство и грубость сотрудников военкомата уже носят массовый характер.
К тому же в костромском военкомате до сих пор нет ни адреса электронной почты, ни телефона, куда могли бы звонить родные мобилизованных. А с фронта уже доставляют в Россию тела мобилизованных, которые была направлены в зону конфликта в сентябре и октябре.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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