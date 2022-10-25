В Березовском проводили мобилизованных на фронт СВО

Мобилизация в РФ продолжается, и сегодня на фронт отправили мобилизованных из Березовского Свердловской области.

Издание E1.RU рассказывает, что мобилизованных провожают их родные и близкие. И это понятно, ведь нет никакой гарантии, что они смогут увидеться еще. Мобилизованные уедут в зону вооруженного конфликта, и риск погибнуть там есть у всех.

Среди мобилизованных и молодые мужчины, и те, кому уже около 50. Некоторые из них не служили, а были только на военной кафедре и сборах, но надеются, что их хоть как-то подготовят.

«Самое главное — чтобы остаться живым. Чтобы выполнять все, что нужно. Но не лезть, куда не надо», — желает своему зятю Елена.

Помогут ли ее советы мужчине, покажет время.

А в регионы России тем временем начали прибывать цинковые гробы уже с телами мобилизованных. В РФ мобилизацию президент Владимир Путин объявил 21 сентября, и некоторые мобилизованные оказались на фронте спустя несколько дней после мобилизации. Учитывая, что ситуация там сложная и современное вооружение бьет на десятки километров от линии фронта, риск погибнуть будет даже у тех, кого на передовую не отправят.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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