Нижегородского добровольца отправили в колонию после возвращения с спецоперации

В Нижнем Новгороде Рамазана Сулейманова отправили в колонию сразу после того, как он вернулся из зоны «военной спецоперации».

Мужчина был приговорен к исправительным работам за оскорбление судьи, арестовавшего его товарища по «митинговой» статье, пишет «Коммерсантъ». После возращения домой нацбола отправили в колонию, поскольку он не отбыл наказание. Теперь ему предстоит провести три месяца за решеткой.

Суд над Рамзаном Сулеймановым проходил летом 2021 года. Он попал под суд по делу, связанному с расследованием по факту проведения пикетов, организованных координатором незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Юрием Староверовым.

Как рассказал военкор Семен Пегов, Рамзан Сулейманов был добровольцем в отряде «Барс-8», а затем волонтером Интербригады в Донецке. И после этого прокуратура и инспекторы ФСИН обратились в Автозаводской районный суд с просьбой заменить наказание мужчине на 2 месяца и 25 дней заключения в колонии-поселении. Суд удовлетворил это ходатайство.

Сулейманов в соцсетях после этого обратился к соотечественникам, рекомендовав им не нарушать закон.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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