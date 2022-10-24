Нижегородского добровольца отправили в колонию после возвращения с спецоперации

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец
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Мужчина был приговорен к исправительным работам за оскорбление судьи, арестовавшего его товарища по «митинговой» статье, пишет «Коммерсантъ». После возращения домой нацбола отправили в колонию, поскольку он не отбыл наказание. Теперь ему предстоит провести три месяца за решеткой.
Суд над Рамзаном Сулеймановым проходил летом 2021 года. Он попал под суд по делу, связанному с расследованием по факту проведения пикетов, организованных координатором незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Юрием Староверовым.
Как рассказал военкор Семен Пегов, Рамзан Сулейманов был добровольцем в отряде «Барс-8», а затем волонтером Интербригады в Донецке. И после этого прокуратура и инспекторы ФСИН обратились в Автозаводской районный суд с просьбой заменить наказание мужчине на 2 месяца и 25 дней заключения в колонии-поселении. Суд удовлетворил это ходатайство.
Сулейманов в соцсетях после этого обратился к соотечественникам, рекомендовав им не нарушать закон.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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