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В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники. Об этом пишет 76.ru, ссылаясь на сообщения местных жителей. В городских пабликах ярославцы пишут о том, что гаишники раздают повестки на улице Труфанова. Опубликован и снимок, на котором видно повестку об обязательной явке в военкомат.
В оперштабе по частичной мобилизации в Ярославской области заверили, что это законно и повестки могут выдавать не только сотрудники военкомата.
«У нас, помимо сотрудников военных комиссариатов, вручать повестки могут сотрудники, которые входят в аппарат усиления. Кто входит в состав, определяется председателем призывной комиссии по мобилизации. Это могут быть сотрудники администрации муниципального образования», - сообщает представитель оперштаба.
В МВД пока эту информацию не комментируют, и издание направило запрос, чтобы получить от ведомства разъяснения касательно привлечения сотрудников ГИБДД к выдаче повесток.
Юристы же заявляют, что сотрудники ГИБДД могут выдавать только повестки, в которых уже указаны Ф. И. О. водителя. Заполнять повестки на улице нельзя. Поэтому выдачу таких повесток можно оспаривать, если нет желания идти на фронт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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