В спецоперации погиб 46-летний рядовой мотострелкового полка из Ярославской области

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец
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В Ярославской области хоронят 46-летнего рядового Игоря Коряковского, погибшего в ходе «военной спецоперации».
Игорь Коряковский был рядовым мотострелкового полка, пишет 76.ru. Власти региона пообещали выплатить семье погибшего военного компенсацию в размере 1 млн рублей. Еще 5 млн рублей должны им выплатить по указу президента.
Хоронят по всей России уже не только военных, но и мобилизованных, которых отправили на фронт в сентябре и октябре. Некоторые из них вернулись грузом 200 в цинковых гробах еще до того, как им были начислены обещанные выплаты и первая зарплата. Пока непонятно, как родным оформить получение этих средств.
Стоит отметить, что мобилизация в РФ продолжается с 21 сентября и не закончится, пока президент Владимир Путин не издаст соответствующий указ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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