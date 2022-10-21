Войска ВСУ готовят прорыв в районе линии фронта Сватово-Кременная

Украинские войска могут пойти на прорыв на линии Сватово – Кременная. Об этом сообщает командир батальона БАРС-13 «Русский легион» с позывным Фомич. Он отметил, что ВСУ сейчас пытаются проводить там артподготовку и атакуют позиции российской артиллерии.

«Противник периодически «накидывает» своей артой, пытаясь попасть по позициям нашей артиллерии, которая вчера сорвала его наступление в районе Кременной», - сказал Фомич.

Он добавил, что на это направление ВСУ перебрасывают дополнительные силы. Были замечены пехота и танки в районе Изюма. Также действуют по линии Сватово – Кременная украинские ДРГ. По его словам, войскам РФ удалось за последние сутки отразить все атаки ВСУ.

Как отмечают российские эксперты, ВС РФ усилили регулярные войска мобилизованными. Уже есть подтвержденная информация, что мобилизованные прибывают в район проведения «военной спецоперации». Некоторые мобилизованные погибли в боях или попали под удар РСЗО, о чем рассказывают в соцсетях их близкие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700