Войска ВСУ готовят прорыв в районе линии фронта Сватово-Кременная

Сегодня, 16:34

0

Image 16+
Войска ВСУ готовят прорыв в районе линии фронта Сватово-Кременная
Фото из открытых источников

Украинские войска могут пойти на прорыв на линии Сватово – Кременная. Об этом сообщает командир батальона БАРС-13 «Русский легион» с позывным Фомич. Он отметил, что ВСУ сейчас пытаются проводить там артподготовку и атакуют позиции российской артиллерии.

«Противник периодически «накидывает» своей артой, пытаясь попасть по позициям нашей артиллерии, которая вчера сорвала его наступление в районе Кременной», - сказал Фомич.

Он добавил, что на это направление ВСУ перебрасывают дополнительные силы. Были замечены пехота и танки в районе Изюма. Также действуют по линии Сватово – Кременная украинские ДРГ. По его словам, войскам РФ удалось за последние сутки отразить все атаки ВСУ.

Как отмечают российские эксперты, ВС РФ усилили регулярные войска мобилизованными. Уже есть подтвержденная информация, что мобилизованные прибывают в район проведения «военной спецоперации». Некоторые мобилизованные погибли в боях или попали под удар РСЗО, о чем рассказывают в соцсетях их близкие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Войска ВСУ готовят прорыв в районе линии фронта Сватово-Кременная

Сегодня, 16:34

В Миассе простились с 42-летним мобилизованным, погибшим в зоне СВО

Сегодня, 15:39

В Зауралье еще продолжается частичная мобилизация

Вчера, 13:44

По подозрению в поджоге военкомата задержали студента из Башкирии

21-10-2022, 15:59

Отправленных сегодня на подготовку к СВО мобилизованных из Перми вернули домой

18-10-2022, 14:14

Взрывы прогремели 17 октября в Черниговской, Харьковской и Житомирской областях Украины

17-10-2022, 15:09

В свердловском военкомате рассказали, как проходит мобилизация

17-10-2022, 14:14

Девушка из Красноярска сообщила о мобилизации мужчин прямо из хостела в Москве

13-10-2022, 14:19

Власти сообщили, что делать, если в повестке не указаны дата и время явки в военкомат

12-10-2022, 15:14

Инструкция: Как получить страховку мобилизованного в России

12-10-2022, 14:04

Ярославцы, эмигрировавшие в Грузию, сообщили, как относятся к русским

9-10-2022, 19:54

Приведена хроника теракта на Крымском мосту

8-10-2022, 19:29

В Кургане мобилизованным будут раздавать по килограмму копченого сала

7-10-2022, 14:54

Newsweek: Ответом США на ядерный шантаж должна стать спецоперация с целью убрать Путина

6-10-2022, 19:24

В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника

5-10-2022, 16:14

В призывной комиссии Поморья рассказали, призовут ли сидевших в тюрьме РФ

5-10-2022, 15:39

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

4-10-2022, 16:14

Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

4-10-2022, 15:29

Дмитрий Саймс: США не удастся реформировать Совбез ООН

1-10-2022, 20:09

Рожин проинформировал о боях с ВС Украины после отступления в Купянске ВС России

29-09-2022, 17:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

23-10-2022, 16:29

0

В городе Уфе суд Кировского района представил свой отказ удовлетворять административный иск местного жителя возрастом...

Подробнее
С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

23-10-2022, 10:19

0

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт. Об этом пишет URA.RU, отмечая, что...

Подробнее
Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Вчера, 07:34

0

В Челябинске и Челябинской области провели инвентаризацию бомбоубежищ, чтобы проверить, достаточно ли их для местного...

Подробнее
Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

23-10-2022, 09:14

0

Мобилизация в РФ продолжается с 21 сентября, и оказалось, что не всем мобилизованным пришли выплаты, обещанные...

Подробнее
Эксперт обозначила российские товары, востребованные в экономике ЕС

Эксперт обозначила российские товары, востребованные в экономике ЕС

23-10-2022, 11:34

0

Государства, входящие в европейский союз, проводят по отношению к России санкционную политику, одной из мер которой...

Подробнее
Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Вчера, 12:44

0

Юрист из Перми Магомед Кантаев рассказал, к чему готовиться гражданам, которые решили «сделать ноги» и сбежать, когда...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

23-10-2022, 18:59

0

30-летняя Яна Горчаренко, мать троих детей, хочет вернуть мобилизованного мужа. Семья Яны и Михаила проживает в Ростове...

Подробнее
Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

Сегодня, 14:19

0

В России продолжается мобилизация, и медиков тоже отправляют на фронт. Врач из Перми Максим Брехач рассказал, чему учат...

Подробнее
В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

23-10-2022, 14:19

0

Еще один российский военный самолет потерпел крушение и упал в жилом секторе. На сей раз в Иркутске. О происшествии...

Подробнее
Отставной американский офицер указал, как затруднить поставки на Украину

Отставной американский офицер указал, как затруднить поставки на Украину

23-10-2022, 17:09

0

Если перекрыть поставки украинской армии через Львовскую область и Волынские земли, то спустя несколько месяцев у нее...

Подробнее