В Миассе простились с 42-летним мобилизованным, погибшим в зоне СВО

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Число погибших мобилизованных россиян продолжает расти с каждым днем, и этот список пополнил 42-летний Сергей Сучков из Миасса. Его похоронили в родном городе, о чем сообщает издание 74.ru.
Сергея Сучкова мобилизовали 28 сентября, но уже 12 октября он погиб. Об этом рассказал его брат Виктор.
До мобилизации Сергей работал слесарем, воспитывал 15-летнюю дочь. У него был боевой опыт, так как он прошел чеченскую войну. Весной этого года Сергей добровольцем отправился снова на фронт, но уже на территорию Украины. Контракт Сергей решил расторгнуть через четыре месяца.
Осенью он вернулся домой и больше воевать не хотел. Но ему пришла повестка, и он оказался снова на передовой. Второй раз ему уже не повезло вернуться домой живым. Родные рассказывают, что Сергей попал в Херсонскую область.
Мобилизация в России тем временем продолжается. Власти намерены в ближайшее время увеличить число мобилизованных до 300 тыс.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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