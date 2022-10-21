В Зауралье еще продолжается частичная мобилизация

Сегодня, 13:44

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В Зауралье еще продолжается частичная мобилизация
Фото из открытых источников

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов рассказал о том, как проходит мобилизация в регионе.

Он подчеркнул, что в Зауралье, как и по всей России, продолжают набирать мобилизованных для отправки на фронт, пишет 45.RU.

По его словам, нет документа, который бы отменял мобилизацию. Она была введена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому только президентский указ может ее отменить. Даже в тех регионах, руководители которых заявили о выполнении плана по набору мобилизованных, продолжают раздавать повестки и отправлять людей на фронт.

«Поэтому везде и во всех субъектах она продолжается в той или иной степени. Когда президент объявит о завершении мобилизации, тогда мы сможем сказать, что она завершена», — объяснил Айрат Зарипов.

Военкоматы, выполнив мобилизационный план, будут и далее вызывать военнообязанных, чтобы проверить их данные и составлять базу, которая в дальнейшем позволит ускорить процесс формирования необходимых резервов.

И пока одни мобилизованные пытаются добиться от властей выплат, родственники тех, кто попал на фронт ранее, рассказывают о проблемах с выплатами похоронных. Так как даже среди мобилизованных уже есть погибшие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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