В свердловском военкомате рассказали, как проходит мобилизация

Мобилизация в Свердловской области не завершена, и мужчин из региона продолжат отправлять на фронт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будут закрывать пункты сбора мобилизованных, а все разосланные повестки прекратят действовать, поскольку в Москве выполнен план по мобилизации.

Но в Свердловской области еще не набрали необходимое количество мобилизованных, пишет e1.ru. Об этом сказала пресс-секретарь военного комиссариата Свердловской области Алена Сочнева. Она добавила, что у каждого региона свой план по мобилизации, поэтому регион продолжит отправлять мужчин на фронт.

«Нам дали передышку, чтобы разобраться с мобилизационными ресурсами. Это нужно для того, чтобы уточнить учетные данные граждан. Они должны прийти и рассказать о состоянии здоровья, сколько у них детей, есть ли брони», - объяснила паузу в мобилизации Сочнева.

Отметим, в региональных СМИ уже есть сообщения о первых погибших мобилизованных. Некоторые из них даже не попали на фронт, а были убиты другими мобилизованными или скончались из-за проблем со здоровьем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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