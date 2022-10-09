Инструкция: Как получить страховку мобилизованного в России

Сегодня, 14:04

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Инструкция: Как получить страховку мобилизованного в России
Фото из открытых источников

В России с 21 сентября проходит мобилизация, и объявил ее президент РФ Владимир Путин. Мобилизованные граждане застрахованы государством, пишет ОСН.

Страховые выплаты могут получить родные мобилизованных в случае, если мобилизованный погибает на военной службе. Также выплачивается страховка родным мобилизованных, которые получили ранения или увечья и скончались от них. Но такая выплата будет, только если мобилизованный погиб не позднее одного года после увольнения. Получить страховку может мобилизованный, если во время службы стал инвалидом I, II или III группы и инвалидность получил не позднее одного года после увольнения. Также страховка положена в случае преждевременной демобилизации из-за ухудшения здоровья.

Чтобы получить страховку, следует обратиться в военкомат, где сообщат, какие документы необходимо собрать и куда обратиться с заявлением на выплату.

Отметим, в случае гибели мобилизованного семье выплачивают 7,4 млн рублей. При инвалидности выплата составит от 742 тысяч рублей до 2,2 миллиона рублей в зависимости от группы. При получении травмы выплата будет от 74 до 297 тысяч рублей в зависимости от тяжести.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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