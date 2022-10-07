Ярославцы, эмигрировавшие в Грузию, сообщили, как относятся к русским

Мобилизация подтолкнула многих россиян к тому, чтобы покинуть страну, несмотря на осуждение сограждан. Те, кто предпочел уехать за границу, чтобы не попасть на фронт, сейчас рассказывают в соцсетях, как обустраиваются в других странах.

Издание 76.ru пообщалось с ярославцами, которые выехали в Грузию.

Оказалось, что выезжают не только мужчины. Многие уехали семьями. Покинула Россию вместе со своим молодым человеком и Ольга Шарапова из Ярославля.

Со слов Ольги, она уезжала с минимальным количеством вещей. В последнее время они жили с молодым человеком в Сочи и покидали Россию на машине.

«Мы выехали из Сочи 25 сентября в 16:00 с уверенностью, что быстро долетим до границы, постоим пару суток в очереди и выедем в Грузию. Первый день было ощущение, что мы просто едем в путешествие, слушаем музыку и наслаждаемся закатами. План работал до 14:00 26 сентября. Когда мы подъехали, на дороге уже стояли люди в форме», — рассказывает Ольга.

Она отметила, что на границе было много желающих покинуть Россию. Но им повезло, так как фермер показал объездной путь. При этом были люди в форме, которые предлагали проезд за 20 тыс. рублей с машины. Им пришлось даже проезжать под проволокой под напряжением. Вместе с ними ехала еще одна пара на своей машине. Но их остановили сотрудники ДПС на трассе в сторону Беслана.

Добравшись почти до границы, они попали в резервацию, откуда машины уже не выпускали. Там они договорились с местными, что они помогут им выехать. Их вывезли на машине как пассажиров, а потом и их машину пригнал им молодой человек, с которым они договаривались об этой услуге.

Пересекли границу Ольга и ее спутник только 27 сентября утром. Трое суток они почти не спали. Границу пришлось пересекать пешком. Они прошли почти 15 километров и еще 8 часов провели в очереди для пешеходов. Да и потом им еще пришлось заплатить 10 тыс. рублей за двоих, чтобы их взял с собой в фуру дальнобойщик и перевез через границу.

В Россию Ольга и ее молодой человек возвращаться не планируют и уже обдумывают, как обустроить жизнь в Грузии и забрать к себе родных. Пара признается, что многие их друзья тоже покинули Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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