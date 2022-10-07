Приведена хроника теракта на Крымском мосту

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Украина готовила давно взрыв на Крымском мосту. Об этом пишет издание «Московский Комсомолец».
О том, что Крымский мост будет уничтожен, как только Украина получит вооружение, которое позволяет это сделать, заявил еще весной глава СНБО Украины Алексей Данилов. После него это повторяли украинские политики и военные.
Слова Дмитрия Медведева о том, что это повлечет ответные удары, Киев не волнуют, равно как и заявления главы Крыма Сергея Аксенова о том, что «бодливой корове Бог рога не дает».
Военное руководство Украины шло к цели, отмечает автор публикации. В результате взрыва на Крымском мосту повреждено железнодорожное полотно, а также есть повреждения на автомобильной части.
Как отмечают сейчас аналитики, то, что Киев от своих планов не отступит, можно было понять после серии инцидентов на военных объектах в Крыму. И в этой ситуации снова можно говорить о том, что не сработали эффективно все спецслужбы. Украина устроила взрыв на мосту и, не исключено, что это будет частью нового наступления на юге.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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