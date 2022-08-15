Handelsblatt: Турция стремится стать газовым хабом для Европы, но в Евросоюзе опасаются новой зависимости

Турция стремится занять ранее принадлежащую РФ нишу и стать газовым хабом для ЕС. В Германии вопрос получения «голубого топлива» из Анкары изучают, но все же сомнения в том, следует ли останавливаться на такой альтернативе, есть. Об этом пишет издание Handelsblatt.

Во-первых, Берлин усомнился в том, в состоянии ли будет Турция обеспечить устойчивые поставки. Если да, то отсюда вытекает во-вторых: ЕС опасается новой газовой зависимости.

Турция имеет собственные газовые месторождения, а также в состоянии осуществлять прокачку газа из месторождений в Каспийском море через Азербайджан. Однако если Анкара действительно хочет стать газовым хабом для Европы, ей необходимо искать новых поставщиков, чтобы наращивать объемы газа (в минувшем году Анкара поставляла закупленный у Ирана и «Газпрома» газ) и расширять собственную газотранспортную систему. Организовать транзит газа через территорию третьих стран будет крайне сложно, учитывая ситуацию с Грецией и Болгарией.

Издание отмечает, что европейских лидеров больше всего в сложившейся ситуации пугает то, что сейчас Москва использует Анкару как свой рычаг давления на поставки российского газа, которому, судя по всему, альтернативу найти будет очень сложно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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