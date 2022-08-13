Политолог: возможная атака Британии на Крымский мост приведет к ядерной войне

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Российский политолог заявил о возможной ядерной войне в случае атаки Великобритании по Крымскому мосту. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Такие умозаключения российский и донецкий политолог, историк и журналист Владимир Корнилов сделал на фоне поста народного депутата Украины Алексея Гончаренко в своих соцсетях по поводу июньского саммита НАТО. По словам украинского чиновника, в начале лета он вместе с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом обсудил вопрос совместного уничтожения моста через Керченский пролив. Такое заявление Гончаренко связано с выступлением российского военного эксперта Игоря Коротченко, допустившего, что план по уничтожению путепровода готовится под личным руководством Уоллеса.
Корнилов же уверен, что на встрече НАТО не могло быть никаких конкретных договоренностей и тем более подписаний. При этом эксперт напомнил, кто такой Бен Уоллес и его давнишнюю историю с российскими пранкерами: тогда британец всерьез обсуждал с ними аспекты по разработке ядерной программы для Украины. Нечто подобное, по мнению Корнилова, могло произойти и в июне на встрече НАТО.
«Гончаренко, конечно, болтун, и мог что угодно придумать. Это не впервой. Но при этом надо понимать и кто такой Уоллес… Я не исключаю, что Уоллес, точно так же, как и с пранкерами, стал обсуждать эту тему», — не исключает эксперт.
Однако он уверен: в случае удара по Крымскому мосту хоть Украиной, хоть Британией, Москва не замедлит с ответом.
«Таким образом, будет ядерная война. Именно поэтому я надеюсь, что никакой безумный Уоллес не опустится до поддержки таких же безумных идей Гончаренко», — заключил Корнилов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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