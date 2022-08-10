La Stampa: перечислены признаки начала Третьей мировой войны между РФ и Западом

«Город перемен» назвал принятие абсурдных законов хобби Беглова
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Судьба всей планеты находится в руках лидеров супердержав за закрытыми дверьми. В то же время, если брать во внимание, что далее случается в результате каждого раунда таких секретных переговоров, на мировой арене весьма легко просматриваются все замыслы и сценарии влиятельных мировых политиков. Об этом сообщают корреспонденты информационного новостного онлайн-издания NVL.
Военно-политический обозреватель Доменико Квирико из Италии в материале на страницах издания La Stampa подробно сообщил о всех заметных признаках, которые уже сигнализируют мировому сообществу о начале третьей мировой войны на планете. Эксперт пишет о том, что государства Запада практически подготовились к тому, чтобы стартовал новый этап украинского конфликта. Эта фаза должна активно вести весь мир к следующей мировой войне. В этих новых условиях Крым превратится в своеобразную лазейку для Европейского союза и Соединённых Штатов Америки, чтобы из-за него напрямую вмешаться в боевые действия воюющих сторон.
«Операция по возвращению полуострова, которая даже не будет озвучена без разрешения американцев, означает лишь одно — что идея о прямой конфронтации преобладает на земном шаре. Эта борьба станет тотальной, до победы, без ограничения времени и средств сторон», — говорит он.
Ранее СМИ сообщали о том, что ВС РФ вывели из блиндажа и оказали помощь раненому украинскому военному, который попросил не стрелять в него.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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