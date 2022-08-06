19FortyFive: РФ сможет начать использовать на Украине БПЛА «Охотник» в 2023 году

Американский корреспондент Питер Сучиу написал большую статью для новостного издания Соединённых Штатов Америки 19FortyFive. В изложенном материале известный журналист выразил предположение о том, что уже к началу зимы 2023 года Российская Федерация сможет эффективно применять беспилотные летательные аппараты типа С-70 «Охотник» собственного производства при выполнении специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили репортёры издания Lenta.ru.

«Все основные работы по боевому российскому дрону заканчиваются в августе 2022-го. А серийное производство БПЛА «Охотник» запланировано на 2023 год. Плановые серийные поставки в армейские подразделения вооружённых сил должны начаться в 2024 году. Однако полностью готовое изделие сможет пролететь над территорией Украины, если специальная военная операция продолжится до тех пор, уже в начале следующего года», — рассказал автор.

Самый первый полёт тяжёлого беспилотника «Охотник» состоялся еще в 2019 году. Ранее СМИ сообщали о том, что американские власти по-прежнему не могут найти общую позицию о поставках в Украину ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS. Уточняется, что ряд законодателей в США обеспокоены подобным решением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700