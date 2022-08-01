Болтенков предрек удар в тыл группировке ВСУ в Авдеевке

Войска РФ могут ударить в тыл группировке ВСУ в Авдеевке, полагает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Он обратил внимание в интервью изданию «Известия» на то, что войскам РФ удалось порвать оборону ВСУ в пригороде Донецка и закрепиться в поселке Пески. Добиться такого результата они смогли, разрушив артиллерией и авиацией укрепления ВСУ.

Теперь ВС РФ, полагает Болтенков, начнут наносить удары по ВСУ в Авдеевке. Но он полагает, что штурмовать Авдеевку ВС РФ не будут. Он ожидает массированных артиллерийских ударов и атак авиацией, чтобы разрушить укрепрайоны и вынудить украинские войска отойти.

Захватив Соледар и Бахмут, полагает Болтенков, ВС РФ ударят в тыл группировке ВСУ в Авдеевке, как это было в Лисичанске.

Войска РФ ведут бои на территории Украины с 24 февраля. В боях на территории Украины по состоянию на 25 марта погибли более 1,3 тыс. российских военных. Данные о потерях за весь период «военной спецоперации» Минобороны РФ не предоставляет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700