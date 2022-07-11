Леонков заявил, что ВС РФ опережают США в гиперзвуковом оружии

Сегодня, 15:24

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Леонков заявил, что ВС РФ опережают США в гиперзвуковом оружии
Фото из открытых источников

Россия ушла далеко вперед в создании гиперзвукового оружия по сравнению с США, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что США до сих пор не смогли развить технологию, которая бы обеспечила стабильность полета гиперзвуковых ракет, пишет РИА Новости. Леонков заявил, что скептически относится к информации об успешных испытаниях в США гиперзвукового оружия.

«Главное в испытаниях гиперзвуковой ракеты — это не просто добиться определенной скорости полёта, а «научить» её на такой скорости маневрировать и точно поражать цель. Говорить о том, что «мы научили болванку летать на гиперзвуке», в американских реалиях может прозвучать как техническое достижение, при этом Россия имеет на вооружении немало гиперзвуковых комплексов различного базирования, причем это уже серийные образцы», — сказал Леонков.

РФ уже создала такие гиперзвуковые ракеты как «Циркон», «Кинжал», «Искандер» и «Авангард». Уже стартовали испытания межконтинентальной гиперзвуковой ракеты «Сармат». РФ, утверждает Леонков, смогла добиться стабильного полета гиперзвуковых ракет, поэтому работает над дальностью их полета. Поэтому он считает, что РФ уже вышла на создание гиперзвукового вооружения второго поколения, а США даже не смогли завершить успешно первый этап.

Россия уже наносила удары гиперзвуковыми ракетами по Украине. После этого появились сообщения о том, что западные специалисты получили части гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которой РФ ударила по цели в западной части Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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