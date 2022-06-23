Борис Джонсон готов уйти в отставку только в случае, если придется остановить поддержку Украины

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в радиоэфире ВВС рассказал о том, в какой ситуации он может подать в отставку.
По его словам, это может произойти, если бы ему пришлось отказаться от оказания поддержки Украины.
По словам Джонсона, если бы стал вопрос о необходимости отказаться от поддержки Украины из-за высокой инфляции и экономического ущерба для Великобритании, то он признал бы свое поражение и подал в отставку.
По словам премьер-министра, в данном случае сыграет важную роль моральный аспект, поскольку он не считает правильным с точки зрения морали отказаться от поддержки украинского народа в борьбе против ВС РФ, которые ведут бои на территории Украины.
Стоит отметить, что не так давно вопрос об отставке Джонсона уже рассматривался британским парламентом. Его призывали покинуть пост премьера после скандальной вечеринки на Даунинг-стрит в период пандемии, а также из-за поражения консерваторов на промежуточных выборах. Но ему удалось сохранить пост и по меньшей мере год парламент не сможет снова голосовать по поводу его отставки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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