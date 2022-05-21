Президент США Джо Байден сделал России и КНР последнее предупреждение по ООН и Тайваню

Генерала США признали в одном из сдавшихся боевиков с «Азовстали»
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Визит президента США Джо Байдена в Японию и Южную Корею – это сигнал Китаю. Об этом пишет издание «Русская Весна», отмечая, что Байден даже заявил о возможности реформирования ООН. По словам американского лидера, место Китая в Совбезе ООН может занять Япония.
Белый дом пытается отговорить Китай от плана по военным действиям касательно Тайваня. Байден даже заявил о том, что избежать повторения украинского сценария крайне важно в этом регионе. И поэтому Пекину стоит отказаться от развития отношений с Россией.
По словам Байдена, Вашингтон готов к тому, чтобы защитить Тайвань военным путем, поскольку, по его словам, на США «лежит такое обязательство».
В Китае, к слову, обвинили США в попытке вмешиваться в его внутренние дела. Но при этом Китай, стремясь сохранить возможность работать на рынках США и Европы, вынужден соблюдать определенные санкционные ограничения, введенных в том числе и в отношении России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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