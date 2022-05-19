Генерала США признали в одном из сдавшихся боевиков с «Азовстали»

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
В числе военных, которые были на «Азовстали» в Мариуполе, заметили пожилого мужчину, очень похожего на генерала США Эрика Олсона.
Российские СМИ опубликовали снимки военных, которые вышли с территории «Азовстали». Внимание привлек пожилой мужчина, который может быть генералом США Эриком Олсоном. Внешнее сходство очевидно, но пока официальной информации по этому поводу не было.
Генералу Эрику Ослону сейчас 70 лет. Он ранее принимал участие в войне против Ирака в 90-х годах, а с 2003 по 2007 годы осуществлял командование спецоперациями США. Также он участвовал лично в ликвидации Усамы бен Ладена.
Тем не менее ряд Telegram-каналов сообщает, что среди тех, кто сложил оружие в Мариуполе, есть четыре военных инструктора НАТО и подполковник Великобритании Джон Бэйли. Эта информация также официально не подтверждена.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
Жители Санкт-Петербурга продолжают замечать мертвую рыбу в реках и каналах города. Эксперты связывают это со сложной...Подробнее
Судя по информации СМИ Израиля, изданий Турции, сведений короля Иордании Абдаллы II о том, что военнослужащие Ирана и...Подробнее
Известный российский эксперт по военным вопросам Александр Артамонов оценил мнения, которые периодически раздаются в...Подробнее
Производитель полуфабрикатов из Свердловской области, как следует из документов, на которые ссылается региональное...Подробнее
Украинские СМИ со ссылкой на западных специалистов в области авиации сообщили о непригодности российских ударных...Подробнее
«Организатор перевозок» Северной столицы предпринял повторную попытку найти подрядчиков, готовых заняться содержанием...Подробнее
Космические войска ВКС РФ с космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а», которая доставит на...Подробнее
Россия вынуждена действовать осторожно, чтобы не поддаться на провокации ВСУ. Об этом заявил генерал-майор авиации...Подробнее
Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга продлён срок изоляции экс-главы Калининского района Ивана Громова и его...Подробнее
Комментировать