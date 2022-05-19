Генерала США признали в одном из сдавшихся боевиков с «Азовстали»

В числе военных, которые были на «Азовстали» в Мариуполе, заметили пожилого мужчину, очень похожего на генерала США Эрика Олсона.

Российские СМИ опубликовали снимки военных, которые вышли с территории «Азовстали». Внимание привлек пожилой мужчина, который может быть генералом США Эриком Олсоном. Внешнее сходство очевидно, но пока официальной информации по этому поводу не было.

Генералу Эрику Ослону сейчас 70 лет. Он ранее принимал участие в войне против Ирака в 90-х годах, а с 2003 по 2007 годы осуществлял командование спецоперациями США. Также он участвовал лично в ликвидации Усамы бен Ладена.

Тем не менее ряд Telegram-каналов сообщает, что среди тех, кто сложил оружие в Мариуполе, есть четыре военных инструктора НАТО и подполковник Великобритании Джон Бэйли. Эта информация также официально не подтверждена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700