Rebelion: США ведут прокси-войну с РФ, чтобы отрезать Европу от Евразии

На страницах испанского издания Rebelion вышла статья, авторы которой прогнозируют, что новой мишенью геополитических игр станет Тайвань.

Ситуация с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины – это далеко не финальная точка, поскольку мир, по мнению авторов статьи, стоит как минимум на пороге новой холодной войны, которая может даже перерасти в ядерный конфликт и гибель человечества.

США, используя конфликт в Украине, пытаются отделить Европу от Евразии. И если этого конфликта будет недостаточно для реализации планов США, то следующей горячей точкой станет Тайвань.

Отметили в статье и то, что США снова воюют руками других. С оружием в руках стоят украинские военные, а платят за это европейцы, покупая у США нефть и газ. США затеяли «прокси-войну» при помощи чужих рук, что для американцев уже давно стало нормой.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны действительно поставляют Украине оружие, предоставляют разведданные, обеспечивают финансовую и гуманитарную поддержку. Но, тем не менее, важно также понимать, что бои идут на территории Украины, Россия наносит удары по тем областям, где не ведутся непосредственно боевые действия. Миллионы граждан уже покинули свои дома, а экономика в такой ситуации не может функционировать эффективно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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