Sohu: ВС из РФ застали США врасплох, начав применять «короля бомб» против сил ВСУ

Вчера, 22:49

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Sohu: ВС из РФ застали США врасплох, начав применять «короля бомб» против сил ВСУ
Фото из открытых источников

Россия смогла удивить американцев снова, начав применять против ВСУ «короля бомб». Об этом пишет издание Sohu, отмечая эффективность таких бомб при необходимости разбивать бетонные конструкции, пишет ПолитРоссия.

Авиабомбы ФАБ-3000-М46 использовались еще в период Второй мировой войны. Тогда советские войска применяли их против укрепленных сооружений, которые возводили немцы. С 1989 года все «короли бомб» были опечатаны по решению Минобороны СССР. И то, что РФ начала их снова применять, стало неожиданностью как для Украины, так и для США.

Сейчас РФ снова использует эти мощные авиабомбы для разрушений бетонных укреплений, которые занимают украинские войска. Эксперты отмечают, что удар такой бомбы пробивает прочные бетонные перекрытия, превращая в пепел всех, кто попал под удар.

Напомним, Россия с 24 февраля 2022 года проводит на территории Украины «военную спецоперацию». Силы РФ продолжают продвигаться вглубь украинской территории, несмотря на поддержку, которую Запад оказывает Киеву.

При этом ряд аналитиков опасается втягивания России в затяжной вооруженный конфликт, поскольку это может сыграть против нее, если РФ будет вынуждена сражаться на двух фронтах. Поэтому Москве не стоит упускать из виду ситуацию по всему периметру границы. Ведь, к примеру, даже Турция может посягнуть на Южный Кавказ, если будет уверена в своей победе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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