Sohu: ВС из РФ застали США врасплох, начав применять «короля бомб» против сил ВСУ

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Россия смогла удивить американцев снова, начав применять против ВСУ «короля бомб». Об этом пишет издание Sohu, отмечая эффективность таких бомб при необходимости разбивать бетонные конструкции, пишет ПолитРоссия.
Авиабомбы ФАБ-3000-М46 использовались еще в период Второй мировой войны. Тогда советские войска применяли их против укрепленных сооружений, которые возводили немцы. С 1989 года все «короли бомб» были опечатаны по решению Минобороны СССР. И то, что РФ начала их снова применять, стало неожиданностью как для Украины, так и для США.
Сейчас РФ снова использует эти мощные авиабомбы для разрушений бетонных укреплений, которые занимают украинские войска. Эксперты отмечают, что удар такой бомбы пробивает прочные бетонные перекрытия, превращая в пепел всех, кто попал под удар.
Напомним, Россия с 24 февраля 2022 года проводит на территории Украины «военную спецоперацию». Силы РФ продолжают продвигаться вглубь украинской территории, несмотря на поддержку, которую Запад оказывает Киеву.
При этом ряд аналитиков опасается втягивания России в затяжной вооруженный конфликт, поскольку это может сыграть против нее, если РФ будет вынуждена сражаться на двух фронтах. Поэтому Москве не стоит упускать из виду ситуацию по всему периметру границы. Ведь, к примеру, даже Турция может посягнуть на Южный Кавказ, если будет уверена в своей победе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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