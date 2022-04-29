Япония и Вьетнам призвали перестать наносить удары по гражданским на территории Украины

Сегодня, 09:44

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Япония и Вьетнам призвали перестать наносить удары по гражданским на территории Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его вьетнамский коллега Фам Минь Чин сделали совместное заявление по ситуации на Украине.

Они призвали к немедленному прекращению огня и выступили против ударов по мирным гражданам, передает ТАСС.

«Что касается международной обстановки, то в первую очередь мы обсудили Украину. Мы подтвердили необходимость соблюдения основных принципов международного права и Устава ООН, в первую очередь принципов уважения независимости и территориальной целостности. Мы сошлись во мнении, что силовое изменение статус-кво недопустимо ни в одном регионе», - указано в заявлении.

Также главы МИД Японии и Вьетнама заявили о недопустимости применения оружия массового поражения и ударов по гражданским. Они заявили, что Украина сейчас нуждается в гуманитарной помощи, которую необходимо ей оказать.

Премьеры двух стран выступили против изменения статус-кво в Южно-Китайском море. Также в ходе встречи они подняли тему о ракетно-ядерной программе КНДР, которая, по их словам, несет угрозу безопасности в регионе.

Напомним, Россия проводит с 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию» поскольку Киев не соглашается выполнять требования Москвы. Запад встал на сторону Украины, и сейчас наращивает поставки вооружения для ВСУ, надеясь этим ослабить позиции России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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