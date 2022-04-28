Бердянск готов к переходу на рубль

В Бердянске планируют переходить на рубль, о чем сообщил исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко. Он был назначен на этот пост после того, как контроль над городом взяли российские войска, пишет ИА REGNUM.

Сауленко заверил, что мэрия города Бердянска провела подготовку к переходу на выдачу пенсий и зарплат в российских рублях.

«Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем — гривна в обращении. Жизнь продолжается, так или иначе нужно работать, зарабатывать деньги, а нам — кормить и обеспечивать продуктами город», - сказал Сауленко.

Также он сообщил, что при нехватке денег в городском бюджете придется обращаться за дополнительным финансированием. По его словам, он не сомневается в том, что в этом городу не откажут, поскольку из российского бюджета помощь выделяют уже не один год ДНР и ЛНР, о чем власти республик не раз рассказывали соотечественникам.

Напомним, Россия начала 24 февраля «военную спецоперацию» на территории Украины. Западные страны и далее оказывают Украине поддержку в виде вооружения, а США и Великобритания заявляют о том, что конфликт может затянуться на месяцы, если не на годы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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