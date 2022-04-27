Шолохов прокомментировал обвинения Симоньян в адрес Максима Галкина

Сегодня, 15:19

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Шолохов прокомментировал обвинения Симоньян в адрес Максима Галкина
Фото из открытых источников

Слова главы телеканала RT Маргариты Симоньян в адрес шоумена Максима Галкина прокомментировал депутат Госдумы Александр Шолохов.

Так, Симонян в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что считает Галкина геем, пишет  NEWS.ru. По ее мнению, он создал семью с певицей Аллой Пугачевой только «ради обогащения».

Шолохов подчеркнул, что не знает, чем руководствуется Симоньян, озвучивая подобного рода заявления на публику. Но все же добавил, что тем, кто строит популярность на семейных скандалах, стоит быть готовым к подобным заявлениям.

«В любом случае семейные дела — это тема, которая должна быть если не закрыта, то по меньшей мере с большой осторожностью к ней нужно относиться. Тут другой вопрос. Если говорить о самом Галкине и еще ряде подобных деятелей, они, наоборот, изо всех сил свою подноготную выставляют наружу. Наверное, когда ты стремишься на собственных семейных скандалах сделать популярность, то следует ждать подобных проявлений», — заявил Шолохов.

Напомним, Максим Галкин с Аллой Пугачевой и общими детьми покинули Россию. Позднее из Израиля Галкин заявил, что будет перечислять деньги в помощь украинским беженцам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Шолохов прокомментировал обвинения Симоньян в адрес Максима Галкина

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