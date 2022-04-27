Шолохов прокомментировал обвинения Симоньян в адрес Максима Галкина

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим
В Белгородской области проводили в последний путь военнослужащих, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории...Подробнее
Слова главы телеканала RT Маргариты Симоньян в адрес шоумена Максима Галкина прокомментировал депутат Госдумы Александр Шолохов.
Так, Симонян в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что считает Галкина геем, пишет NEWS.ru. По ее мнению, он создал семью с певицей Аллой Пугачевой только «ради обогащения».
Шолохов подчеркнул, что не знает, чем руководствуется Симоньян, озвучивая подобного рода заявления на публику. Но все же добавил, что тем, кто строит популярность на семейных скандалах, стоит быть готовым к подобным заявлениям.
«В любом случае семейные дела — это тема, которая должна быть если не закрыта, то по меньшей мере с большой осторожностью к ней нужно относиться. Тут другой вопрос. Если говорить о самом Галкине и еще ряде подобных деятелей, они, наоборот, изо всех сил свою подноготную выставляют наружу. Наверное, когда ты стремишься на собственных семейных скандалах сделать популярность, то следует ждать подобных проявлений», — заявил Шолохов.
Напомним, Максим Галкин с Аллой Пугачевой и общими детьми покинули Россию. Позднее из Израиля Галкин заявил, что будет перечислять деньги в помощь украинским беженцам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Белгородской области проводили в последний путь военнослужащих, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории...Подробнее
На фасаде УрГАХУ недавно появился Z-баннер. Ректор учебного заведения объяснил это собственным патриотическим порывом....Подробнее
Ежегодный отчет губернатора Александра Беглова перед депутатами Законодательного собрания может стать более острым,...Подробнее
В китайском издании Sohu появилась публикация, авторы которой рассказали о козыре России в борьбе с США. По их мнению,...Подробнее
Военнослужащие Украины осуществили успешное обнаружение и последующую ликвидацию крылатой ракеты посредством...Подробнее
В Красном Селе правоохранители задержали нарушителя общественного спокойствия, переругавшегося с пассажирами маршрутки...Подробнее
Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев заявил, что московским властям удалось сделать поездки в общественном...Подробнее
7 апреля при проведении спецоперации в Украине погиб 19-летний военнослужащий Егор Старицын, уроженец Екатеринбурга....Подробнее
Согласно сведениям, озвученным пресс-службой правительства Санкт-Петербурга, городские предприятия запросили в качестве...Подробнее
Сегодняшней ночью, с 26 на 27 апреля 2022 года, и утром, в ряде регионов РФ, приграничных с Украиной, было неспокойно....Подробнее
Комментировать