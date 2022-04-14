РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима

О необходимости провести мобилизацию в России пишет РИА Новости .

Украина, отмечается в публикации, противостоит России не одна, а получает поддержку западных стран. Они не только предоставляют ей вооружение, но и выделяют финансовые транши на экономику, а также оказывают поддержку в политической и идеологической борьбе.

Против России ополчились едва ли не все страны Запада, и возглавляет их США. Они добиваются полной изоляции России, хотят разрушить ее экономику и ослабить военную мощь.

Хотя добиться полной изоляции РФ невозможно, уверен президент России Владимир Путин, тем не менее Запад уже заявляет о том, что будет вводить санкции и в отношении тех стран, которые поддерживают экономические связи с Россией. Требования ограничить сотрудничество с РФ уже озвучено и Китаю.

«Мобилизация — это не выживание, не приспособление к новым трудностям, не призыв потерпеть. Все ровно наоборот: мобилизация не против трудностей и вызовов (их никто не отрицает — более того, к ним нужно готовиться и готовить), а ради строительства сильной и справедливой России», - отмечается в публикации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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