Крейсер «Москва» ВМФ РФ затонул после передачи сигнала SOS

В ночь на 14 апреля в СМИ попала информация о том, что затонул ракетный крейсер Черноморского флота РФ «Москва», пишет Smolnarod.ru.

Минобороны РФ сообщило о том, что на крейсере произошел пожар, в результате которого детонировал боезапас. Сигнал SOS был подан в 1.05. Турецкое судно эвакуировало 54 члена экипажа.

Известно, что в момент инцидента крейсер «Москва» находился в 25-30 милях от острова Змеиный рядом с Одессой. После взрыва корабль завалился на левый борт, пропало электропитание.

Украинские власти уже говорят о том, что по крейсеру «Москва» был нанесен ракетный удар.

Напомним, РФ проводит с 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». Западные страны продолжают поставлять вооружение Киеву, в том числе появилась информация о поставках тяжелого вооружения.

Россию же, обвиняя в агрессии на территории другого государства, пытаются задавить санкциями. Введен широкий пакет ограничительных мер, которые, по оценкам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, разогнали инфляцию в России до 20%. А на восстановление экономики и ее адаптацию к новым условиям уйдет до двух лет, заявляет Кудрин, и это при условии, если санкции усиливаться не будут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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