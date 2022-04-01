Эксперт Баранец ответил на вопрос о возможности тактического ядерного удара по штабам НАТО

Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал возможность ядерного удара со стороны России.

О возможности применения ядерного оружия стали больше говорить после того как 24 февраля Россия начала на территории Украины «военную спецоперацию», а спустя несколько дней президент РФ отдал приказ привести в готовность стратегическое вооружение, пишет Южный Федеральный.

Позднее появилась информация и о том, что Вашингтон уже сформировал команду высокопоставленных чиновников, которые должны проработать сценарий ответа Белого дома и союзных государств на ядерный удар России по позициям НАТО.

Баранец отметил, что РФ предупреждала о недопустимости поставок Украине вооружения. А поскольку поставки с Польши продолжаются, то в НАТО готовятся к ответу со стороны РФ.

«Западные политики сейчас серьезно чешут голову, потому как караваны с оружием на территории Польши уже готовы», — сказал Баранец.

Он добавил, что Польша заинтересована не только в поставках Украине вооружения, чтобы ослабить позиции РФ, но и хочет ввести свои войска на западные украинские территории и вернуть их под польский флаг.

Отметим, 25 марта Минобороны РФ сообщило о гибели в боях на территории Украины более 1350 российских военных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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