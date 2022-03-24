Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

Вчера, 22:49

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Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен
Фото из открытых источников

За призывы к российским солдатам, выполняющим «спецоперацию» в Украине, сдаваться в плен депутата Семилукского райсовета от КПРФ Нину Беляеву исключат из фракции. Беляеву уже исключили из состава комиссии по депутатской этике. Коллеги пожаловались на депутата в прокуратуру. 

Как стало известно, 20 из 23 депутатов Семилукского районного совета осудили свою коллегу. Сама Беляева заявила, что их обвинения несправедливы, так как она высказывала в соцсетях личное мнение. Женщина заявила, что сдаваться в плен не призывала, а предлагала это в качестве выбора каждого христианина. По ее словам, сдаться в плен является одним из выходов для солдат, которые не хотят участвовать в тех действиях, к которым их принуждает руководство. Беляева также отрицает возможность своего исключения из фракции, так как выйти из нее можно только по своей инициативе, пишет vestivrn.ru.

Между тем руководитель фракции КПРФ в Воронежской областной Думе Андрей Рогатнев заявил о позиции депутатов, которые единогласно решили исключить депутата Беляеву из фракции КПРФ за ее деструктивную позицию. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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