Президент Франции Макрон назвал страны, которые помогут снизить энергозависимость от России

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
Страны Европейского Союза усилят сотрудничество с США и Канадой, чтобы снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы должны уйти от этой зависимости от российских газа и нефти через диверсификацию закупок и политику сотрудничества с другими странами G7. Некоторые страны будут увеличивать продукцию углеводорода, некоторые помогут с диверсификацией... В этом плане США и Канада делают большой вклад и мы намерены усилить с ними сотрудничество, чтобы снизить нашу энергозависимость от России», – сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.
Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
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