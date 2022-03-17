В Кнессете заявили, что Израиль не будет поддерживать киевскую власть

Сегодня, 19:39

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В Кнессете заявили, что Израиль не будет поддерживать киевскую власть
Фото из открытых источников

Сегодня в израильском Кнессете сделали заявление о том, что Израиль не планирует поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает информационное онлайн-издание URA.Ru. С такой информацией выступил член парламента от фракции Ликуд Шломо Кархи. 

На страницах своего Twitter Шломо Кархи сообщает о том, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид втянули государство Израиль в совершенно чужую войну. Парламентарий Кнессета указывает: лично он может лишь посочувствовать Зеленскому. Однако он ни в коем случае не потерпит нового сценария применения Холокоста. Одновременно Кархи напомнил всему миру о том, что Украина голосовала против Израиля в ООН очень много раз. А сам Владимир Зеленский — это последний человек, который может «проповедовать»

Напомним, ночью 20 марта Зеленский обратился к Кнессету и попросил обращаться с гражданами Украины так, как они обращались с евреями. Другой депутат Израиля Симч Ротман заметил, что Зеленский сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с Холокостом. Однако он заявил, что израильтяне — это нравственная нация, поэтому просьба Зеленского будет отклонена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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