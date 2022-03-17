Журналисты Fox News испугались песни Газманова на митинге-концерте в Москве

Американские журналисты испугались песни Олега Газманова, которую он исполнил на митинге-концерте в Москве.

Мероприятие, посвященное восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией прошло в Москве 18 марта. Олег Газманов исполнил свою популярную песню «Сделан в СССР», текст которой впечатлил журналистов Fox News.

На митинг-концерт в «Лужниках» прибыл и президент РФ Владимир Путин, который обратился со сцены ко всем россиянам.

Они тут же начали комментировать строки: «Украина и Крым, Беларусь и Молдова — это моя страна». И это журналисты посчитали возможным намеком на планы президента РФ Владимира Путина восстановить СССР. Об этом говорится в телеграм-канале ведущей телепрограммы «60 минут» Ольги Скабеевой.

Отметим, внимание к действиям России в последнее время со стороны мирового сообщества колоссальное. РФ 24 февраля начала на территории Украины военную спецоперацию. В Прибалтике уже заговорили о том, что далее Россия может попытаться снова объединить все республики СССР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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